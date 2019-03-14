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    تحطم طائرة بوينغ Ethiopian Airlines في إثيوبيا، 10 مارس/ آذار 2019

    "الصندوق الأسود" يحسم قرار الجزائر بشأن طراز "الطائرة المنكوبة في إثيوبيا"

    © AFP 2018 / Michael Tewelde
    العالم العربي
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    أعلنت الجزائر أنها ستنتظر نتائج تحقيقات الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة، قبل اتخاذ قرار منع تحليق وهبوط الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8".

    وبحسب موقع "النهار" الجزائري، فقد راسلت خلية الاتصال لمنظمة الطيران المدني، كل مديريات الملاحة عبر العالم لترك قرار منع أو قبول تحليق الطائرات، لما بعد بعد دراسة بيانات الصندوق الأسود من قبل خبراء أوروبيين.

    وبهذا على مديرية الملاحة الجوية الجزائرية، انتظار نتائج تحقيقات العلبة السوداء للطائرة الإثيوبية قبل اتخاذ قرار منع تحليق وهبوط الطائرات. وفي الوقات الراهن لن يتم منع تحليق أو نزول الطائرات من هذا النوع على مطارات الجزائر، بحسب "النهار".

    طائرة بوينغ 737 ماكس
    © REUTERS / ABHIRUP ROY
    كولومبيا تحظر تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس" فوق أراضيها

    وكانت الشركة الموريتانية للطيران قالت أيضا إنها لا تعتزم توقيف رحلاتها عبر طائرة "بوينغ 737 ماكس 8"، وذلك بعد حادث تحطم طائرتين من هذا الطراز في غضون أشهر.

    وقال مسؤول بالشركة لوكالة الأخبار الموريتانية (مستقلة)، إنها تستند في قرار استمرار رحلات الطائرة الوحيدة من نوعها بأسطول الشركة، إلى اكتفاء شركة بوينغ بإعلان مراقبتها للوضع والاستعداد للتحقيق في أسباب الحادث، دون إصدارها أي تحذير للشركات المشغلة للطائرة.

    وقد تحطمت طائرة 737 ماكس 8 للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد في جنوب شرق أديس أبابا بعيد إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 157 شخصا كانوا على متنها. وقال الشاهد تيجينغ ديشاسا إن الجزء الخلفي من "الطائرة كان مشتعلا عندما تحطمت على الأرض"، ولم يتبق منها سوى كومة من الحطام.

    وكان ضحايا الحادث من 35 جنسية مختلفة، وهم 32 كينيا و18 كنديا و9 إثيوبيين و8 إيطاليين و8 صينيين و8 أمريكيين و7 فرنسيين و7 بريطانيين و6 مصريين و5 ألمانيين و4 هنديين.

    وقررت عدة دول بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبحرين وأستراليا وسنغافورة ومصر وتركيا والبحرين ولبنان والمغرب وسلطنة عمان والإمارات، على إثر تحطم طائرة 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد في جنوب شرق أديس أبابا بعيد إقلاعها ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها، أن تحظر تحليق هذا الطراز من الطائرات في مجالاتها الجوية.

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    العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة في إثيوبيا
    الكلمات الدلالية:
    حوادث الطائرات, أخبار الجزائر, بوينغ, الحكومة الجزائرية, إثيوبيا, الجزائر
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