اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس: "تعلن إيني عن اكتشاف جديد للغاز قيد التقييم في منطقة امتياز نور شمال سيناء، في شرق مصر على البحر المتوسط، على بعد حوالي 50 كم شمال شبه جزيرة سيناء".

وأضافت الشركة: "سيبدأ مشغل جي في دراسات الجدوى للإسراع في استغلال هذه الموارد الجديدة بالتوافق مع المرافق والبنى التحتية الحالية، بعد الانتهاء من تقييم الاكتشاف".

وأعلنت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول الأحد الماضي عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في عشرة قطاعات بالبحر الأحمر.

وأضافت الشركة في إعلان نُشر بالصحف المحلية أن آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس/ آب 2019.

وكان اكتشاف "إيني" الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، فتح الشهية لطرح مزايدات جديدة في مصر.

وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.