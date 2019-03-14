صحفي إسرائيلي يهاجم داعية إماراتي شهير شكك في "صحيح البخاري"

جدد الداعية الإماراتي وسيم يوسف، هجومه على عالم الحديث البارز، محمد بن إسماعيل "البخاري"، مؤكدا أن الأحاديث التي صدرت في كتابه "صحيح البخاري"، قد يكون مشكوكا فيها.

وغرد يوسف عبر "تويتر"، بأن بعض الأحداث في صحيح البخاري لا تتوافق مع القرآن الكريم، ولا يجب أن نقول إن هذا الكتاب "لا ريب فيه"، أي لا شك فيه لأن بذلك الأمر سنجعله بمنزلة القرآن.

تقول: لابد من مراجعة #كتب التراث!#الظلاميون: تطعن بالسنة!

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تقول: أخطأ العالم بهذه الفتوى!#الظلاميون: تطعن بالعلماء!

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تقول: من الصحابة من وقع بالخطأ!#الظلاميون: تطعن بالصحابة!

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منهجهم يدور حول إثبات كفرك، لهذا أصبحت أجزم أن أغلب العلماء قُتلوا بسبب كذبهم عليهم! — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) March 11, 2019

ونشر وسيم يوسف فيديو لعالم الحديث ناصر الدين الألباني، يصف فيه بعض الأحاديث الواردة في "صحيح البخاري"، حيث قال الألباني في الفيديو الذي نشره وسيم يوسف، إن ما دون كتاب الله، هو من "كتابة البشر"، في إشارة إلى إمكانية التشكيك في صحة بعض الأحاديث المنسوبة للرسول محمد.

وتعرض وسيم يوسف للهجوم من جانب شخصيات بارزة، حيث كتب ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي: "أجمعت الأمة على صحيح البخاري. فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء… فإنه يعبر عن مستوى فهمه".

أجمعت الأمة على صحيح البخاري..فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء…فإنه يعبر عن مستوى فهمه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019

وتابع خلفان ساخرا من وسيم يوسف: "العالم الجليل وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. (أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر)".

إلا الإمامين الشيخين الجليلين البخاري ومُسلم يا ⁦@waseem_yousef⁩ ويحك طعنت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر طعنك في ثاني كتاب في الإسلام بعد القرآن وهو صحيح البخاري الذي حفظ السنة النبوية… #البخاري_خط_أحمر — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) March 14, 2019​

وقام الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بالهجوم على الداعية الإماراتي وسيم يوسف، مغردا: "إلا الإمامين الشيخين الجليلين البخاري ومسلم يا وسيم يوسف. ويحك طعنت في سنة النبي محمد عبر طعنك في ثاني كتاب في الإسلام بعد القرآن وهو صحيح البخاري الذي حفظ السنة النبوية"، وأتبع تغريدته بوسم #البخاري_خط_أحمر.