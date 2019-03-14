السعودية تشهد الليلة الحدث الأهم في المنطقة... ونجوم عرب وأجانب يشاركون

ويهدف الموسم إلى تطوير قطاع السياحة والترفيه في المملكة، لدفع مسيرة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء المملكة.
ويحتضن "موسم الشرقية" أكثر من 100 فعالية ترفيهية، وثقافية، وتجارب علمية، ومشاركات عالمية في مجال الفن والرياضة، وحفلات موسيقية، ومهرجان أفلام سينمائية سعودية، وفعاليات تراثية وفلكلورية، تتميز بالتنوع والتشويق والثراء المعرفي والفني.
بدر #موسم_الشرقية اكتمل.. والوجهة شرقاوية 🌊!— موسم الشرقية | sharqiah season (@ep_events_sa) March 14, 2019
والأكيد أن كل واحد من أهلها يقول لكم #محلي_محلك
وين بتحضر اليوم؟ ⏰🗓🎉 pic.twitter.com/HNsJBasYRL
وتستمر الفعاليات من 14 حتى 30 مارس/آذار الجاري، وتغطي مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية في كل من (الدمام، والظهران، والخبر، والأحساء، والجبيل الصناعية، والقطيف، والنعيرية، والخفجي، وحفر الباطن)، بمشاركة نحو 4500 متطوع ومتطوعة.
"ديدماوس" فنان عالمي يغني بطريقته الغير المتوقعة!— موسم الشرقية | sharqiah season (@ep_events_sa) March 13, 2019
حفلته الأولى في المملكة لازم ما تتفوت مع #موسم_الشرقية!https://t.co/OlwbMZf2FB pic.twitter.com/Crn45F6ih4
وبحسب بيان لسفارة المملكة في القاهرة، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، تشارك دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات "موسم الشرقية"، الذي يقام تحت شعار "الشرقية ثقافة وطاقة"، بحفلها الأول في المنطقة الشرقية، والذي سيقام في معرض الظهران الدولي يومي 22 و23 مارس/آذار الجاري.
مجموعة آلات موسيقية عربية مختلفة تُحيي ليل وحفل التخت الشرقي في #الجبيل_الصناعية 🎼!— موسم الشرقية | sharqiah season (@ep_events_sa) March 14, 2019
#موسم_الشرقية
احجزوا مقعدكم مجانًا!https://t.co/VWRDerDOnx pic.twitter.com/pv2X0l0tXg
وستقدم فرقة الأوبرا المصرية، احتفالية موسيقية كبيرة تعرض خلالها نماذج متميزة من روائع فن الموسيقى الراقية، تتضمن أغاني لعمالقة الفن، مثل: محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش، ونجاة الصغيرة، وشادية، وغيرهم.
يلتقي الفنان المصري عمرو دياب في 22 مارس/آذار ، بالجمهور السعودي مجددا، بعد حفله الأول في الرياض، ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن الفعاليات المصاحبة لسباق السيارات العالمي "فورمولا إي".
You’re missing if you do not go to the Amr Diab concert #Sharqiah_Season 🎵😏😍https://t.co/8PdYS8mIAS pic.twitter.com/jm8yZu4JNX— موسم الشرقية | sharqiah season (@ep_events_sa) March 13, 2019
كما يحيي الفنان المصري تامر حسني حفلا في الواجهة البحرية بمدينة الخبر السعودية في 23 مارس/آذار.
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