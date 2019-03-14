شموخ... أغلى عطر في العالم يعرض في دبي (صور)

تم عرض أغلى عطر "شموخ" في العالم في معرض العطور في دبي بسعر قدره، 4.572 مليون درهم (1.3 مليون دولار).

ودخل العطر الجديد في سلسلة عطور "روح دبي" لمجموعة النبيل للعطور، حيث يجمع بين الإبداع فهو مزين بالمجوهرات والأحجار الكريمة وصناعة العطور.

و"شموخ" ليس فقط تحفة فنية وإنما يروي قصة إمارة دبي، خلال سبعة رموز وهي:

1. درة: أندر لؤلؤة

2. باز: الصقر الإمبراطوري

3. آمال: مدينة المستقبل

4. أبجر: الفرس النبيل

5. نرجسي: الوردة النادرة

6. هيبة: أغلى ماسة

7. ديوان: الضيافة العربية

قامت روح دبي بإطلاق عطر #شموخ حصرياً في #دبي_مول كجزء من Art + في فاشن أفنيو. ويعتبر شموخ أغلى عطر في العالم والحاصل على شهادتين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكثر ألماس على زجاجة عطر وأطول زجاجة عطر تحتوي على خاصية جهاز التحكم. pic.twitter.com/TWNwqo77ir — The Dubai Mall (@TheDubaiMall) March 14, 2019

فيتزين "شموخ" باللؤلؤ، وأحجار التوباز والذهب والفضة، ومكوناته العنبر وخشب الصندل والمسك والعود الهندي والورد التركي والباتشولي واليالنج واللبان كما يعرض في دبي مول.

ودخل عطر شموخ في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من حيث أكبر عدد ألماس المرصع على زجاجة العطر وأطول منتج لرذاذ العطر ويتم التحكم به عن بعد.