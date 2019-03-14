على غرار العديد من الدول... تونس تمنع طائرات بوينغ من عبور مجالها الجوي

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، "تبعا للحوادث المؤسفة التي جدت مؤخرا على طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس، وفي انتظار تحديد الأسباب المباشرة واتخاذ تدابير السلامة في شأنها من قبل سلطة الطيران المدني لبلد المصنع وكإجراء وقائي، تقرر تحجير عبور المجال الجوي التونسي بالنسبة للطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 و9 وهبوطها بالمطارات التونسية المفتوحة للجولان الجوي العمومي".

© REUTERS / Joshua Roberts روسيا تحظر طيران "بوينغ 737 ماكس" في أجوائها

وأشارت الوزارة إلى أن "الأسطول الوطني المستغل من قبل شركات الطيران التونسية لا يتضمن هذا النوع من الطراز".

هذا ولقي 157 شخصا من 35 بلداً مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737ماكس 8" ، صباح يوم الأحد الماضي، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.

ويذكر أن هذا هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 تشرين/أكتوبر 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.

وكانت عدة دول وشركات قد أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، وكانت شركة "إس-7" الروسية وهي المشغل الوحيد لهذا نوع من الطائرات في روسيا قد أفادت لوكالة سبوتنيك بأنها أيضاً اتخذت قراراً لتعليق تشغيلها اعتباراً من 13 آذار/ مارس وحتى تتلقى البيانات حول أسباب الكارثة.