القضاء يبرئ إعلاميا لبنانيا من تهمة الإساءة لدولة الكويت

أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت، اليوم الخميس، قرارا يقضي بإبطال التعقبات بحق مدير مركز الارتكاز الإعلامي، سالم زهران، بقضية الإساءة إلى دولة الكويت.

© REUTERS / Stephanie McGehee بتهمة الإساءة لأمير الكويت... إحالة إعلامي لبناني إلى النيابة

وفي تعليق على الحكم قال زهران لـ" سبوتنيك " إن "هذا الحكم بمثابة البراءة لنا، ولقناة المنار التي تعرضت لنيران كثيفة من دول عربية وسياسيين لبنانيين".

وأضاف "لهؤلاء السياسيين المتزلفين نقول هذا الحكم بوجهكم أولا، أما لأمير الكويت ووزير خارجيتها وسفيرها في لبنان ومن بعدها لكل الشعب الكويتي كل المحبة والاحترام".

وأثارت مقابلة الإعلامي سالم زهران على قناة المنار، موجة ردود أفعال واسعة، بعد قوله إن "أمير الكويت تعرض لضغوطات أمريكية في ملف عقود النفط".

وكان النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، سمير حمود، أعلن عن تحريك دعوى قضائية بحق الإعلامي اللبناني سالم زهران، بجرم التحقير والقدح والذم بشخص أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.