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21:16 14 مارس/ آذار 2019
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    مصنع SIAMCO السوري-الإيراني لانتاج السيارات في ريف دمشق، سوريا

    تشمل "متوسطي الدخل"... سيارة بمواصفات عالية في السوق السورية (صور)

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    أطلقت شركة سورية إيرانية سيارة جديدة من مدينة حسياء الصناعية وأطلقت عليها اسم "سايبا أتش 330"، أخذ تصميمها (الموديل) من معمل "بي إم دبليو".

    وبحسب وكالة  "سانا"، فقد أطلقت الشركة السورية الإيرانية الدولية للسيارات "سيفيكو إنترناشيونال" سيارة جديدة في مدينة حسياء الصناعية باسم "سايبا أتش 330" في الأسواق السورية.

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    © Sputnik . Sergey Pivovarov
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    وأفاد مدير عام شركة "أرمادا السورية" لتجارة السيارات ووكيل "سايبا" في سوريا فهد درويش أن "السيارة تتمتع بمواصفات حديثة وعالية ورائجة في الأسواق الإيرانية".

    وأشار درويش إلى أن موعد طرح السيارة في السوق السورية سيكون بداية الأسبوع المقبل لدى الوكلاء في دمشق وحلب واللاذقية وحمص وحماة وغيرها من المحافظات وستقدم للمشترين تسهيلات كبيرة بالتقسيط وبدفعات مقبولة ومغرية.

    وقال درويش إن الشركة تعمل من خلال تقديمها هذه العروض على استقطاب شريحة أوسع من الزبائن وخاصة متوسطي الدخل ضمن الظروف والمعطيات الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطن وحسب الإمكانية التي يريد أن يقدمها.

    واتفق الجانبان السوري والإيراني في الشركة على طرح 1000 سيارة من هذا النوع خلال العام الجاري في السوق السورية تستهدف الشريحة المتوسطة، بحسب تصريح المعاون التنفيذي لشركة "سايبا" بهام صابري.

    وكشف صابري عن خطط لإنتاج أنواع جديدة من السيارات في السوق السورية بسبب الإقبال الواسع للسوق على السيارات الإيرانية، وأكد "أنه سيتم طرح أربعة أنواع جديدة من السيارات في الأشهر القليلة القادمة وستكون شبيهة لسيارة "سايبا أتش 330" من الناحية الجمالية والهدف تحقيق الفائدة للشركة والزبائن مبينا أن السيارات المطروحة بشكل عام جيدة ومواصفاتها حديثة وتقسيطها سيناسب ذوي الدخل المحدود".

    وأشار مسؤول قسم الهندسة في المعمل أن "السيارة اقتصادية من الناحية التوفيرية وتحمل الرقم /1/ للمبيعات في إيران وتتمتع بمواصفات عالية الجودة وخصائص وخدمات مميزة وأن هناك 20 ألف طلب لشراء هذه السيارة مشيرا إلى أن عدد الشكاوى التي تأتي للسيارة قليل جدا وموديل السيارة مأخوذ من معمل "بي أم دبليو" الألماني بمحرك 1600 ومن الميزات التي تتمتع بها سقف شمسي ونظام ذكي للتشغيل ونظام كهربائي متكامل وأكياس هواء للحوادث".

    يذكر أن الشركة الإيرانية تقوم بتجميع السيارة بمعملها الذي أقامته في مدينة حسياء الصناعية.

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    الكلمات الدلالية:
    سيارة سورية, حسياء, صناعة السيارات, الحكومة السورية, سوريا
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