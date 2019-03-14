بعد تونس... موريتانيا توقف البوينغ ماكس

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، عن وقف العمل بطائرات "بوينغ 737 ماكس 8" التي تملكهما الشركة الموريتانية للطيران المملوكة للدولة.

موسكو — سبوتنيك . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدنا عالي ولد محمد خونه، خلال مؤتمر صحفي "إنه تم إيقاف طائرة "بوينغ ماكس" حتى إشعار جديد".

© Sputnik . Alexander Kryazhev على غرار العديد من الدول... تونس تمنع طائرات بوينغ من عبور مجالها الجوي

وكانت مصادر من داخل الشركة الموريتانية للطيران قد أكدت أن "الشركة تنتظر نتائج التحقيقات التي ستجرى وأنها لم تقرر وقف العمل بطائرة البوينغ ماكس".

ألا أن الرحلات التجارية لطائرات البوينغ ماكس تعرضت لعزوف الركاب عنها، بعد الجدل الدائر حول مدى تماشيها مع معايير السلامة، إثر تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز الأحد الماضي.

وتعد الشركة الموريتانية للطيران أول ناقل في أفريقيا لتشغيل "بوينغ 737 ماكس"، ودخلت عمليا هذه الطائرة في الخدمة بأسطول الموريتانية للطيران في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وتملك الموريتانية للطيران وهي أول شركة طيران تمتلكها الدولة الموريتانية بالكامل، أربع طائرات فقط، وتُسير رحلات جوية لوجهات داخلية بموريتانيا ووجهات دولية بالدول المجاورة لموريتانيا.

وأوقفت الصين واندونيسيا وإثيوبيا إضافة إلى عدد من الشركات الجوية العمل بطائرات بوينغ 737 ماكس 8.

وكانت طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تقوم برحلة تجارية في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي، قبل أن تحطمت بعيد 6 دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا، ولقي جميع ركابها والبالغ عددهم 157 شخصا مصرعهم.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه لطائرة البوينغ 737 في أقل من ستة أشهر، حيث تحطمت طائرة من نفس الطراز فوق بحر جافا تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 189 شخصًا.