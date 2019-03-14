قطر تدين بشدة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أدانت قطر "بأشد العبارات" الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى من قبل مجموعات إسرائيلية متطرفة "تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وصرحت الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس، أنها "ترى أن مثل هذا الاستفزاز الفجّ لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم، بمثابة سياسة ممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي".

© AP Photo / Adel Hana "فتح" تدين قمع "حماس" تظاهرة سلمية في غزة

وحذرت الوزارة في بيانها المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، من مغبات السكوت عن التوجه الإسرائيلي القائم على تجاوز جميع الأطر القانونية والإنسانية.

وأوضحت الخارجية القطرية محذرة من تمرير أجندات متطرفة تستغل الدين لتبرير انتهاك حقوق الفلسطينيين بمسلميهم ومسيحييهم، سواء كانت حقوقا إنسانية أو تاريخية أو قانونية أو دينية.

وأضافت أن "قطر تضم صوتها إلى صوت الجامعة العربية في الدعوة لدعم صمود الإخوة الفلسطينيين".

كما دعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي، لاسيما القوى الإقليمية والدولية الفاعلة للقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، "وكفّ يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عن التعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وتشهد مدينة القدس منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، حالة من التوتر بسبب إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وقد اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية مصلى قبة الصخرة، داخل المسجد الأقصى، واعتدت على مصلين بالضرب، قبل إغلاق بواباته.