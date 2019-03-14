الولايات المتحدة تخصص 397 مليون دولار في إطار خطة الأمم المتحدة لإنقاذ سوريا

صرح مساعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبيرت بالادينو، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستخصص 397 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في إطار خطة الأمم المتحدة لإنقاذ سوريا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بالادينو للصحفيين: "أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن تخصيص أكثر من 397 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى الشعب السوري في إطار خطة الأمم المتحدة للتسوية في سوريا".

وأكد بالادينو على أن هذا يعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة جميع السوريين المتضررين من النزاع، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، "في سوريا أو في مجتمعات اللاجئين في الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر".

وأضاف بالادينو أن "المساعدات الإنسانية الأمريكية تبلغ حتى الآن أكثر من 9.5 مليار دولار منذ بداية هذه الأزمة".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.