إعلام إسرائيلي: الجيش يتخذ قرارا برد واسع في قطاع غزة الليلة

قالت "القناة 13" الإسرائيلية إنه تم اتخاذ قرار برد واسع في قطاع غزة الليلة لكن على نحو لا يؤدي إلى مواجهة شاملة.

وكانت منظومة "القبة الحديدية" أطلقت في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها، خشية من إطلاق صواريخ باتجاه المدينة.

אזעקות בגוש דן | ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו מקיים התייעצות ביטחונית עם ראשי מערכת הביטחון בקריה בתל אביב @OrHeller



(צילום: אריאל חרמוני/ משרד הביטחון) pic.twitter.com/ha7ShiAkLb — החדשות 13 (@newsisrael13) March 14, 2019

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم في بيان له "إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غوش دان"، مضيفا أن "التفاصيل قيد البحث".

كما أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين فوق تل أبيب، وذلك عقب رصدهما وإطلاق صافرات الإنذار.

#Breaking — rockets launched into CENTRAL Israel, there’s someone seriously injured in Rishon Le’tzion. Pray for #Israel! pic.twitter.com/WFWtplhHOw — Shmuli Brown (@UniRabbi) March 14, 2019

من جانبها، نفت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في بيان مسؤولية الحركة عن الصاروخين اللذين أطلقا على إسرائيل.

وقالت كتائب القسام فى البيان الذي نشر على موقعها: "نؤكد عدم مسؤوليتنا عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة"