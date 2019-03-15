قتلى وجرحى بانفجارين استهدفا رتلا عسكريا لقوات "قسد" بمدينة الرقة السورية

وقع انفجاران عنيفان بمدينة الرقة السورية مساء أمس الخميس استهدفا رتلا لتنظيم "قسد" مكونا من خمس سيارات عسكرية وبينها شاحنة محملة بالذخيرة.

وبحسب مراسل "سبوتنيك" في مدينة الرقة السورية سقط عدد من مسلحي تنظيم قوات سورية الديمقراطية "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، ما بين قتيل ومصاب خلال استهداف رتل لهم عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء الخميس بتفجير عنيف بواسطة عبوة ناسفة، بالقرب من الملعب البلدي في مدينة الرقة.

وأضاف المراسل أن إحدى سيارات الرتل المستهدف المحملة بالذخيرة انفجرت بسبب اشتعال النيران ما تسبب بسقوط مزيد من الإصابات بين مسلحي التنظيم الذي ضرب طوقا أمنيا حول مكان الانفجار ومنع المدنيين من الاقتراب.

وأكد المراسل إن جميع القتلى والمصابين هم من عناصر التنظيم وأنه لم تحدث إصابات بين المدنيين جراء الانفجارين.

وكانت مجموعة من "أسود المقاومة الشعبية في الرقة" استهدفت أمس الأول بعبوة ناسفة رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي أثناء قيامها بدورية مشتركة في المدينة.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في المدينة عن مجموعة "أسود المقاومة الشعبية في الرقة" قولهم: "استهدفنا عند التاسعة إلا ربعا من ليل الثلاثاء، رتلا عسكريا مشتركا للعدو الأمريكي واستخبارات تنظيم قسد الكردي التابع له، وذلك أثناء مروره في حارة (الحرامية) في مدينة الرقة المنكوبة".

وأشار المراسل نقلا عن "أسود المقاومة الشعبية" أنه:

"رغم التضييق الأمني الذي يمارسه العدو الأمريكي ومخابرات مليشياته على أهل الرقة، ومراقبة أحياء وشوارع الرقة بأكثر من 600 كاميرا، استطاعت المقاومة الشعبية في محافظة الرقة استهداف رتل همرات عسكرية تابعة للعدو الأمريكي ومليشيا قسد في حارة الحرامية بالرقة".

وأكدت مصادر "أسود المقاومة الشعبية في الرقة" وقوع إصابات بين صفوف الرتل، مؤكدة أنه لم يتسن لمصادرها معرفة حجم تلك الخسائر نظرا للتكتم الشديد على العملية وعلى نتائجها، من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.