إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة تزامنا مع غارات إسرائيلية

شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة، وذلك عقب انتهاء اجتماع أمني عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب لبحث سبل الرد على إطلاق صاروخين من قطاع غزة على مدينة تل أبيب مساء يوم أمس الخميس.

القدس — سبوتنيك. وبحسب مصادر صحفية محلية، فقد استهدف سلاح الجو الإسرائيلي عدة مواقع تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس" وسط وجنوب قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وعلى إثر ذلك، انطلقت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة خشية إطلاق صواريخ من داخل القطاع.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول. التفاصيل قيد الفحص".

وأكد الجيش الإسرائيلي بدئه شن غارات على قطاع غزة، وقال ادرعي "يشن جيش الدفاع‬ في هذه الساعة غارات ضد أهداف إرهابية في قطاع ‫غزة ‬".