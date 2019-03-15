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11:27 15 مارس/ آذار 2019
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    وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية

    سوريا تتهم بعض الدول بالنفاق لمشاركتها في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين

    © وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
    العالم العربي
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    أكدت وزارة الخارجية السورية استغراب دمشق من انعقاد مؤتمر بروكسل حول سوريا، وتغييب الطرف الأساسي المعني أولا وأخيرا بالشأن السوري.

    ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبنزيا
    © REUTERS / Andrew Kelly
    نيبينزيا: مؤتمر بروكسل حول سوريا لن يكتمل دون مشاركة دمشق
    ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "هذا السلوك للاتحاد الأوروبي يؤكد شراكته ومسؤوليته الكاملة في الحرب الظالمة على سوريا ومعاناة السوريين وخاصة من خلال العقوبات الأحادية الجانب اللامشروعة التي تستهدف المواطن في حياته ولقمة عيشه الأمر الذي يفقد الاتحاد الأوروبي أي صدقية عند الحديث عن مساعدة السوريين والتخفيف من معاناتهم".

    وأضاف المصدر: "من المثير للسخرية والغضب ذلك النفاق الذي اتسمت به خطابات مسؤولي بعض الدول المشاركة في المؤتمر وتباكيهم على السوريين وهم أساسا يتحملون المسؤولية الأولى عن سفك دماء الشعب السوري من خلال دعمهم اللامحدود للمجموعات الإرهابية والحرب متعددة الأشكال وخاصة الاقتصادية منها".

    وتابع: "الجمهورية العربية السورية تدين بشدة هذا التسييس المتعمد والممنهج للشأن الإنساني ومحاولات استغلاله من خلال مثل هذه المؤ تمرات للاستمرار في ممارسة الضغوط على سوريا وتعقيد الأزمة وإطالة أمدها".

    وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أن مؤتمر المانحين للاجئين والنازحين السوريين الذي عقد في بروكسل، أمس الخميس، حصد سبعة مليارات دولار، وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، من أن "الأموال التي وفرها الاتحاد الأوروبي لـ إعادة إعمار سوريا لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة. 

    انظر أيضا:

    نيبينزيا: مؤتمر بروكسل حول سوريا لن يكتمل دون مشاركة دمشق
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    الكلمات الدلالية:
    مؤتمر بروكسل, الحرب في سوريا, تسوية الوضع في سوريا, اللاجئين السوريين, التدخل العسكري في سوريا, اجتماع حول سوريا, وزارة الخارجية السورية, الحكومة السورية, الاتحاد الأوروبي, بروكسل, سوريا
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