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13:03 15 مارس/ آذار 2019
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    برنامج واتساب

    تفاقم مشكلة سرقة حسابات "واتساب" وتهديد مالكيها بنشر محتواها إلى الأصدقاء

    © AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
    العالم العربي
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    أصدرت مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت رسائل تحذير إلى المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر بسبب تزايد عمليات اختراق تطبيق "واتساب".

    سعوديات
    © REUTERS / FAISAL Al NASSER
    خليجية تنشر تفاصيل عملية الاحتيال عليها من قبل عربي وتحذر النساء (فيديو)
    وبثت امرأة خليجية، يوم أمس، مقطع فيديو تشرح فيه كيفية تعرضها لعملية نصب من قبل مواطن عربي، عبر تطبيق "واتساب"، ليسحب من الضحية مبلغ 1182 دينارا كويتيا.

    في حادثة مشابهة تعرض حساب يخص أكاديمي كويتي للسرقة، يوم أمس، من قبل مجهول تمكن من خلاله من مخاطبة زملاء الأكاديمي طالبا منهم إرسال مبالغ مالية على حساب في المغرب على وجه السرعة، وفقا لصحيفة "الأنباء" المحلية.

    وقال مصدر للصحيفة، إنه خلال الأشهر القليلة الماضية تلقت أجهزة الأمن العشرات من البلاغات بشأن سرقة حسابات واتساب خاصة بمواطنين ومقيمين، ووصل الأمر إلى التهديد بنشر مقاطع خلاعية أو فيديوهات تكون محفوظة على حساب "واتساب" المسروق إلى الأصدقاء الموجودين في قائمة جهاز الضحية.

    وأضاف المصدر أن أحدث رسائل تهكير حسابات الواتساب التي وردت بشأنها بلاغات تتمثل في أن يقوم شخص ما من الممكن أن يكون صديقا أو قريبا عن طريق حساب على الواتساب والذي يكون في الأساس تمت سرقته بالتواصل مع الشخص صاحب الحساب المستهدف بذات الطريقة المتعارفة بين الشخصين بعد أن يتقمص الدور جيدا بعبارات وطريقة التحدث المعتادة بينهما، ثم يقول للضحية: أرسلت رسالة تحتوي على رقم على هاتفك النقال، أرجو إعادة ارسالها لي، وبمجرد أن يقوم صاحب الحساب المُستهدف بإرسال تلك الرسالة التي تحوي كوداً يتيح للهاكر التحكم في حساب الضحية وإخراج صاحبه منه، مشيرا إلى أن الهاكر يقوم بعد ذلك بإرسال رسائل لقائمة الأصدقاء طالبا منهم المال بحجة وقوعه في ورطة.

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    … ‎لقد انتشرت في الآونه الاخيره سرقة الحسابات على برنامج الواتس اب ، و عليه فإن اتباع الخطوات التالية تساعد في حماية حسابك من السرقة:. ‎١- قم بالدخول على اعدادات البرنامج. ‎٢- اختر كلمة " الحساب ". ‎٣- اختر كلمة " التحقق بخطوتين" ‎٤-اختر " تمكين ". ‎٥- ادخل رمز سري من ثم البريد الالكتروني الخاص بك. ————————————————— 1- Go to WhatsApp's settings. 2- Select the "Account" option. 3- Select the "Two-step Verification" option. 4-Select the "Enable" option. 5- Enter your password, and then confirm your e-mail address. #الجرائم_الالكترونية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • دولة الكويت • وزارة الداخلية • الادارة العامة للمباحث الجنائية • الحساب الرسمي الخاص بالتوعية • إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • للتواصل info@cybercrime.gov.kw

    Публикация от مكافحة الجرائم الإلكترونية (@ecccd) 13 Апр 2018 в 4:47 PDT

    وفي وقت سابق رصدت السلطات الإماراتية ظهور نوع من عمليات الاحتيال والنصب الهاتفي، حيث يقوم المحتالون بسرقة حسابات "واتساب" عبر استخدام خاصية طلب رمز تفعيل التطبيق.

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    أخبار الكويت اليوم, واتساب, الكويت
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