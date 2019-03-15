بالصورة... سائق تاكسي يصدم لبنان

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الخميس، في لبنان صورة حملت الكثير من المعاني للبنانيين وإلى أي درجة وصلت حالة المواطن اللبناني في بلاده.

وأظهرت الصورة التي انتشرت بين رواد التواصل الاجتماعي عن سائق سيارة أجرة يعمل عليها وبجانبه أجهزة طبية وقارورة من الهواء للسائق المريض.

سائق تاكسي يعمل على الخط والاجهزة متصلة به حتى لا يموت هو وعائلته من الجوع في بلد لا ضمان شيخوخة فيه، ولا حد أدنى من العيش الكريم!! pic.twitter.com/qvDzjEwxP1 — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) March 14, 2019

ونشر الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، على صفحته على "تويتر" تعليقا أرفق بها الصورة، وقال: "يعمل على الخط والأجهزة متصلة به حتى لا يموت هو وعائلته من الجوع في بلد لا ضمان شيخوخة فيه، ولا حد أدنى من العيش الكريم!!".