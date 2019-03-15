وكالة تكشف مفاجأة بشأن ميزانيات دول الخليج في 2019

كشفت وكالة اقتصادية مفاجأة بشأن ميزانيات دول الخليج في 2019، وذلك مقارنة بما حدث لهذه الدول في 2018.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تواجه دول الخليج عجزا في ميزانياتها لهذا العام مقارنة بـ2018.

وترى الوكالة أن "دول الخليج ستواجه في 2019 ضغوطا في ما يتعلق بعجز ميزانياتها وإضعاف مراكزها المالية خارجياً، بسبب انخفاض إنتاجها النفطي مقارنة بـ2018 بسبب تخفيضات "أوبك" وتراجع أسعار النفط".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH مسؤول رفيع يكشف مفاجأة: دول الخليج ترفض مساعدة السودان دون مقابل سياسي

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن الوكالة أن أسعار النفط ستظل معتدلة على المدى المتوسط عند 62 دولارا للبرميل.

وقالت موديز إن انخفاض أسعار النفط سيضعف المراكز المالية لدول الخليج، ومن المتوقع أن يتسع العجز المالي بنسبة 6.9 % من الناتج المحلي في الكويت، و3.7 % في عمان، و1 % في السعودية مقارنة بتقديرات الوكالة لعام 2018.

وأكدت الوكالة أن الإمارات وقطر تسجلا عجوزات مالية صغيرة بعدما توقعت لهم الوكالة سابقا أن يسجل البلدان فوائض مالية في 2019. وستعوض البحرين خسائرها من برنامج المساعدات الخليجية.

وأشارت موديز إلى أن الانفاق المرتفع في ميزانيات معظم الدول الخليجية سيدعم تسارعا متواضعا في النمو غير النفطي.