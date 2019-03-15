سلطنة عمان تفتتح أكبر متحف بحري في الشرق الأوسط

نقلت وسائل إعلام عمانية عن افتتاح أكبر متحف الأحياء المائية في الشرق الأوسط، في 15 أبريل/نيسان 2019 المقبل.

وستبلغ مساحة متحف الأحياء المائية ثمانية آلاف متر مربع، الذي سيعرض في مول Mall of Muskat، بحسب المصدر.

وسيمتد المتحف على طول ثلاثة طوابق ستكون منزلا لثلاثين ألف أحياء بحرية والآلاف من أنواع الأسماك.

ثم سيتم بناء نفق، تسمح للزوار بالمرور من خلاله ورؤية الحياة المائية.

5 مغامرات مجنونة لابد أن تخوضها في #دبي_أكواريوم لعشاق الحياة البحرية



1 – إطعام سمك الرقيطة

2 – إطعام أسماك القرش

3 – ركوب القارب ذو القاع الزجاجي

4 – تعلم كيفية الغوص

5 – الغطس مع الحيوانات البحرية

. pic.twitter.com/UV2iemXIYS — سعوديون في الإمارات (@saudi_n_dubai) February 4, 2019

إلى الآن المتحف المائي الأكبر في المنطقة موجود في دبي مول.