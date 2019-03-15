سلطنة عمان تفتتح أكبر متحف بحري في الشرق الأوسط

وستبلغ مساحة متحف الأحياء المائية ثمانية آلاف متر مربع، الذي سيعرض في مول Mall of Muskat، بحسب المصدر.
وسيمتد المتحف على طول ثلاثة طوابق ستكون منزلا لثلاثين ألف أحياء بحرية والآلاف من أنواع الأسماك.
يوغا تحت الماء في #دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية يوم 15 مارس https://t.co/JT5kplO7oY @DubaiAquarium pic.twitter.com/eSmw4p0GYp— Dubai Tourism (@dubaitourism) March 7, 2019
ثم سيتم بناء نفق، تسمح للزوار بالمرور من خلاله ورؤية الحياة المائية.
5 مغامرات مجنونة لابد أن تخوضها في #دبي_أكواريوم لعشاق الحياة البحرية— سعوديون في الإمارات (@saudi_n_dubai) February 4, 2019
1 – إطعام سمك الرقيطة
2 – إطعام أسماك القرش
3 – ركوب القارب ذو القاع الزجاجي
4 – تعلم كيفية الغوص
5 – الغطس مع الحيوانات البحرية
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إلى الآن المتحف المائي الأكبر في المنطقة موجود في دبي مول.
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