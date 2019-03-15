كواليس اللقاء الليلي في الرياض بين الحريري وبن سلمان

عاد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، من المملكة العربية السعودية، حيث التقى خلالها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وتطرق إلى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

© AFP 2018 / ANWAR AMRO الحريري: لبنان ليس دولة تابعة لأي محور ولا ساحة لسباق التسلح

وكشفت صحيفة " الأخبار " اللبنانية أن زيارة الحريري إلى السعودية كانت مهمة وناجحة سياسيا بالنسبة له، حيث استطاع عقد لقاءات عديدة مع شخصيات سعودية مختلفة أهمها مع الملك السعودي وابنه ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب مصادر خاصة للصحيفة، فإن العلاقة بين الحريري والسعودية كانت شبه مقطوعة منذ مدة طويلة وزيارة الحريري إلى السعودية الأخيرة كانت عائلية لا غير، لكن خبر السفير اللبناني برغبة المسؤولين السعوديين الاجتماع بهم غير مخططاته لهذه الزيارة.

وبالتفاصيل بعد ساعات من وصول الحريري إلى السعودية تم دعوة الحريري إلى سهرة دامت بحسب المصادر نحو 7 ساعات تم عرض مختلف المواضيع السياسية المشتركة وبعدها تم دعوة الحريري للقاء الملك السعودي.

© REUTERS / HANDOUT سعد الحريري مع الملك سلمان

وفي كواليس اللقاء بين بن سلمان والحريري أشارت مصادر "الأخبار" أن اللقاء أعاد الحرارة بين الرجلين اللذين ناقشا أمورا مالية خاصة بشركة "سعودي أوجيه".

بالإضافة إلى ذلك تطرق الرجلان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين ومشروع تقديم السعودية مساعدات مالية واستثمارية للبنان.

وأوضحت الرياض أنها تعتبر "حزب الله" اللبناني من الأعداء لكنها تتفهم الخصوصية اللبنانية والوضع الداخلي اللبناني. كما تطرق الجانبان إلى الوضع السوري بشكل عام ومستقبل العلاقات السعودية السورية.