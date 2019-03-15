الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية يحسم صفقة ضخمة للسعودية

علقت شركة طيران "أديل" السعودية، على ما إذا كانت ستمضي قدما في طلبية لشراء 30 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس".

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران "أديل" السعودية، اليوم الجمعة، إن المملكة ستنتظر انتهاء التحقيقات في حادثي تحطم طائرتين من طراز "بوينغ 737 ماكس" قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في طلبية لشراء 30 طائرة من هذا الطراز؛ وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / TIKSA NEGERI إثيوبيا تعلن إجراء جديدا بشأن الطائرة المنكوبة

وتقرر حظر طيران طائرات "بوينغ 737 ماكس" في معظم دول العالم عقب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضي، في حادث أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها. وهذا هو الحادث الثاني لذلك الطراز الجديد نسبيا من بوينج في خمسة أشهر، بعد الطائرة التابعة لليون إير التي تحطمت في إندونيسيا ، في أكتوبر/ تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

وعلقت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة علقت على قرارات عدد من الدول والشركات تعليق استخدام الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس"، ومنع مرورها بمجالها الجوي. وأعربت الشركة في بيان لها، نشرته على موقعها الرسمي، عن "ثقتها الكاملة" في طائراتها من طراز "737 ماكس".

وقالت الشركة، في بيانها: "السلامة هي الأولوية الأولى لبوينغ، ولدينا ثقة كاملة في سلامة الطائرات 737 ماكس". وتابعت: "نتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء لنا في عدد من الدول بشأن استخدام تلك الطائرات، وسنتواصل معهم لضمان حصولهم على المعلومات التي يحتاجون إليها لتكون لديهم ثقة في تشغيل أساطيلهم".

وكانت إثيوبيا أرسلت الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من أديس أبابا إلى باريس حتى يتم فحصهما، للتعرف على الأسباب، التي أدت إلى سقوط الطائرة.