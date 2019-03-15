أمير قطر يبلغ حاكمة نيوزيلندا رفضه للإرهاب بعد حادث المسجدين

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، برقية إلى باتسي ريدي، الحاكمة العامة لنيوزيلندا.

وأعرب الشيخ تميم في البرقية عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي وقع بمسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما أكد أمير قطر على موقف دولة قطر الثابت من نبذ الإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية إلى الحاكمة العامة لنيوزيلندا، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمسجدين في مدينة /كرايست تشيرش/ في نيوزيلندا، كما أكد سموه على موقف دولة قطر الثابت من نبذ الإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب.#قنا pic.twitter.com/8XDRNHvHsh — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 15, 2019

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش. وأكدت أردين، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / STRINGER ثاني دولة عربية تعلن سقوط ضحايا من مواطنيها في هجوم نيوزيلندا

وقام منفذ هجوم إطلاق نار داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، اليوم الجمعة، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي خلفت مقتل عدد من الأشخاص.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش، هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات إطلاق النار، الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

كما أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجومين اللذين استهدفا مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.