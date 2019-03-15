النائب العام السعودي يطالب بالقبض على مسلحين تجولوا في الشوارع

طالب النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، بالقبض على مسلحين تجولوا في شوارع سكنية بالمملكة.

وجه المعجب بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية ويتجولون داخل أحد الأحياء السكنية، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص حملوا أسلحة نارية داخل حي سكني في حوطة بني تميم https://t.co/wEiLiwIGhg pic.twitter.com/ToedsS4zU7 — اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) March 15, 2019

وأكد النائب العام أن طمأنينة وسكينة المجتمع من أهم الأولويات التي يجب مراعاتها "لا يسوغ المساس بها بأي حال من الأحوال".

وأظهر مقطع فيديو إيقاف أشخاص لسياراتهم وسط الأحياء بحوطة بني تميم وحمل الأسلحة النارية.