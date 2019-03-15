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17:45 15 مارس/ آذار 2019
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    طائرة مسيرة بدون طيار

    الجيش السوري يدمر طائرة "صينية" مسيرة محملة بالقنابل شمال اللاذقية

    © Sputnik . Aleksandr Vilf
    العالم العربي
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    أسقطت الوسائط النارية في الجيش السوري طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قادمة من اتجاه مناطق المسلحين الصينيين التركستان في ريف اللاذقية الشمالي.

    ذكر مراسل "سبوتنيك" في ريف اللاذقية أن قوات الجيش العربي السوري تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة دون طيار أثناء قدومها من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة المنتشرة في قطاعي اللاذقية الشمالي الشرقي وإدلب الجنوبي الغربي من المنطقة منزوعة السلاح.

    الجيش السوري في محافظة إدلب
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    الجيش السوري يصد هجوما لـ"التركستاني" في ريف اللاذقية
    وأوضح أن الطائرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار وتم إسقاطها فوق منطقة (تلة أبو علي) أقصى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المتاخم لريف إدلب الجنوبي الشرقي.

    وقال مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" أن قوات الرصد والاستطلاع تمكنت من كشف الطائرة المسيرة أثناء محاولتها الاقتراب من مواقع الجيش على محور (تلة أبو علي)، وتم التعامل معها عبر الرشاشات المضادة وإسقاطها ليتيبن أنها كانت مجهزة  بعدد من القنابل شديدة الانفجار.

    وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"سبوتنيك" مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي عن حصول تنظيم "جبهة النصرة" على 100 طائرة من دون طيار صغيرة الحجم عن طريق أحد التجار الأتراك، وتم نقلها من بلدة حارم الحدودية، إلى أحد مقرات الهيئة في بلدة معرة مصرين.

    وقالت المصادر إن المقر الذي وصلت إليه الطائرات الجديدة يُعرف بأنه مقر للإرهابيين المغاربة الذين عملوا بإشراف خبير بريطاني على إجراء تعديلات على هياكل هذه الطائرات، لتصبح أخف وزنا، إضافة إلى تعديلات أخرى لتزويد الطائرات بحوامل للقذائف.

    وفي شهر أغسطس/آب الماضي، نقل التنظيم أيضا 200 طائرة درون (مسيرة) من منطقة سرمدا في ريف إدلب إلى مقر يتبع لتنظيم "جبهة النصرة" في حي المهندسين بمدينة إدلب، حيث عمل على تعديل هذه الطائرات خبراء أتراك وشيشان، لإدخال تعديلات فنية وإلكترونية عليها، ودخلت هذه الطائرات إلى الأراضي السورية عبر الحدود المشتركة مع تركيا عن طريق أحد التجار، وتم نقلها بعد التعديل إلى منطقتي جسر الشغور وريف حماة الشمالي.

    وأول من أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية، وبالتنسيق مع الجانب التركي، قامت بشن غارة على مستودع أسلحة وذخيرة تابع لإرهابي "هيئة تحرير الشام"، (الاسم الجديد للتنظيم الإرهابي "جبهة النصرة" المحظور في روسيا وعدد من الدول).

    وجاء في بيان الوزارة: "الإرهابيين خططوا لاستخدام طائرات دون طيار بهجوم جوي على قاعدة حميميم الجوية الروسية".

    ويسيطر على المنطقة الفاصلة بين ريفي إدلب الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي مجموعات مسلحة من الصينيين الأيغور ممن ينضوون في صفوف الحزب الإسلامي التركستاني، إلى جانب ما يسمى (الفرقة التركمانية الساحلية)، وكلاهما يدينان بالولاء للقومية التركية.

    إنهيار بطيء لقواعد النار مع تزايد تحليق غراد بريفي اللاذقية و حماة
    © Sputnik . Morad Saeed
    انهيار بطيء لقواعد النار مع تزايد تحليق "غراد" في ريفي اللاذقية وحماة
    وتنتشر قوات من تنظيمي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"الفرقة الساحلية الأولى" على جبهات ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وإدلب الجنوبي الغربي، في بيئة متداخلة مع انتشار مجموعات "جبهة النصرة".

    و"الفرقة الأولى الساحلية" ذات المكون "التركماني" أسستها حركة "الذئاب الرمادية" التركية التي ذاع صيتها إبان معارك اللاذقية ونسبت إلى نفسها إسقاط الطائرة الروسية "سو 25" عام 2015 ويتزعمه المدعو ألب أرسلان جيليك الذي لاحقته السلطات الروسية وطلبت من تركيا تسليمه.

    ويعد التركستان الصينيون أشرس مقاتلي ما يسمى "الثورة السورية"، ولعبوا إلى جانب المقاتيلين الشيشان والأوزبك، دورا كبيرا في السيطرة على المنشآت العسكرية في تلك المنطقة، وقد اتخذوا لهم مستوطنات خاصة مع عائلاتهم التي هاجرت معهم بزعم الجهاد في سوريا، وقد اختاروا تلك المنطقة بسبب وجود العديد من القرى والبلدات التي تدين بعض عائلاتها بالولاء للدولة العثمانية على خلفية جذورهم التركمانية، كما التركستان.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الحزب الإسلامي التركستاني, طائرات درون في حميميم, أخبار ريف اللاذقية, إدلب, الجيش السوري, سوريا
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