طائرة تركية تهبط بشكل اضطراري في الكويت

هبطت طائرة تركية اضطراريا كانت متوجهة من مطار أبو ظبي إلى إسطنبول، في دولة الكويت، بسبب وفاة راكبة على متن الطائرة.

نشر حساب "المجلس" على موقع "تويتر" صورة مصحوبة بتعليق "هبوط اضطراري في مطار الكويت الدولي لطائرة تركية بعد وفاة راكبة فنلندية من مواليد 1946 على متن الرحلة التي أقلعت من أبوظبي والمتجهة إلى إسطنبول وتوجه رجال الأدلة الجنائية إلى الطائرة وقاموا برفع الجثة.

هبوط اضطراري في مطار الكويت الدولي لطائرة تركية بعد وفاة راكبة فنلندية من مواليد 1946 على متن الرحلة التي أقلعت من أبوظبي والمتجهة إلى اسطنبول وتوجه رجال الأدلة الجنائية الى الطائرة وقاموا برفع الجثة. pic.twitter.com/TJGaRceZTf — المجلس (@Almajlliss) March 15, 2019

وفي وقت سابق هبطت طائرة شركة الطيران الإماراتية Emirates التي كانت متجهة من دبي إلى سياتل الأمريكية اضطراريا في مطار مدينة يكاتيرنبورغ الروسية، بسبب تدهور الحالة الصحية لأحد الركاب، وفقا للخدمة الصحفية للميناء الجوي.