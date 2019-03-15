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19:21 15 مارس/ آذار 2019
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى حاكمة نيوزيلندا

    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا (26)
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    بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رسالة إلى حاكمة نيوزيلندا، إثر الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش.

    وقال الملك سلمان في برقية عزائه لحاكمة نيوزيلندا: "ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، مؤكدين مساندتنا لبلدكم الصديق في هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

    وفي برقية مماثلة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال لحاكمة نيوزيلندا: "بلغني خبر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

    وتابع "وإذ إنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الجبان الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية".

    وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد عبرت عن إدانة المملكة بأشد العبارات إطلاق النار، الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

    كما أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بيانا  جاء فيه: ندين بشدة الحادث الإرهابي المروع الذي استهدف مصلين في مسجدين بنيوزيلندا، وندعو العالم للمسارعة إلى تجريم الخطابات العنصرية قانونيا لأنها تغذي التطرف والإرهاب.   

    ​وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

    وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

    الموضوع:
    الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا (26)

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    الكلمات الدلالية:
    هجوم مسجد, حادث إرهابي, أخبار العالم, العالم, الديوان الملكي السعودي, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية, نيوزيلندا
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