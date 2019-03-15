الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، حالة وفاة داخل العائلة المالكة في السعودية.

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بيانا عاجلا من الديوان الملكي السعودي، أكدت فيه وفاة الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.https://t.co/EtFDHmZ1xN#واس pic.twitter.com/VmShXYoDAv — واس (@spagov) March 15, 2019

وأشار الديوان الملكي في بيانه إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الأميرة الراحلة غدا السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.