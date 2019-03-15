أول تعليق للملك سلمان على مجزرة مسجدي نيوزيلندا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أول تعليق له بشأن الحادث الإرهابي، الذي وقع اليوم الجمعة بداخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.

وغرد الملك سلمان عبر حسابه الرسمي والموثق عن الحادث: "إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب".

وتابع: "نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين".

إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.

نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) March 15, 2019

و​بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رسالة إلى حاكمة نيوزيلندا، إثر الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش.

وقال الملك سلمان في برقية عزائه لحاكمة نيوزيلندا: "ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، مؤكدين مساندتنا لبلدكم الصديق في هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / STRINGER ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا إلى 50 قتيلا بعد وفاة سعودي

وكانت السفارة السعودية لدى نيوزلندا أكدت وجود مواطنين سعوديين بين المصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة اليوم في مدينة كرايست تشيرش.

وأعربت السفارة عن بالغ أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايست تشيرش، وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".