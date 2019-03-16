الحوثي يعلق على تصريحات بومبيو حول الدعم الأمريكي للتحالف العربي

علق القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الدعم الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي، والذي يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "تصريحات بومبيو أتت لاثبات الولاء لترامب باعتبار أن دعم العدوان دعم لإنجاز وظائف وأرباح صفقات السلاح القاتلة لليمنيين".

وتابع: "وحتى يضمن (بومبيو) عدم منافسة كوشنر فسياسة الإدارة الحالية التنفيذ أو التبديل وهي لا تتعارض مع ما تربى عليه بعمله الاستخباراتي سابقا بخلاف "ماتيس" الذي استقال بعد يوم لإعلان انسحاب سوريا".

تصريحات بومبيواأتت لاثبات الولاءلترمب باعتبارأن دعم العدوان دعم لانجاز وضائف وارباح صفقات السلاح القاتلةلليمنيين

وحتى يضمن عدم منافسةكوشنرفسياسةالادارةالحاليةالتنفيذ

اوالتبديل

وهي لاتتعارض مع ماتربى عليه بعمله الاستخباراتي سابقابخلاف"ماتيس"الذي استقال بعديوم لاعلان إنسحاب سوريا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 15, 2019

وكان بومبيو، قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعارض فرض قيود على المساعدات الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich البيت الأبيض يعارض قرار وقف دعم السعودية في حرب اليمن

ونقلت "رويترز" عن الوزير الأمريكي القول إن "الطريق لتخفيف معاناة الشعب اليمني ليست بإطالة أمد الصراع من خلال إعاقة شركائنا في الصراع، ولكن من خلال منح التحالف الذي تقوده السعودية الدعم اللازم لهزيمة المتمردين الذين تدعمهم إيران وضمان السلام العادل".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن مدعوم من واشنطن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.