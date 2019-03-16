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04:47 16 مارس/ آذار 2019
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    أطفال في مدينة الحديدة / اليمن

    محافظة يمنية تدعو الأمم المتحدة إلى انقاذها من الكوليرا

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    العالم العربي
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    أطلقت السلطات الصحية في محافظة ريمة غرب اليمن، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسرعة دعم مواجهة وباء الكوليرا وإيقاف تفشيه في مناطقها.

    القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أكد مكتب الصحة في محافظة ريمة "ازدياد عدد الحالات المصابة بالكوليرا خلال اليومين الماضيين، وتوسع مساحة الانتشار إلى مناطق جديدة في مديريات كسمة ومزهر والسلفية".

    وقال المكتب إنه "تم تسجيل 1589 حالة اشتباه إصابة بالكوليرا في مختلف مديريات المحافظة، ووفاة 26 حالة جراء الوباء، منذ يناير الماضي وحتى الخميس الماضي".

    الجيش السعودي
    © AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI
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    وأضاف أن "القطاع الصحي في محافظة ريمة يعاني من نقص كبير في الخدمات والإمكانات العلاجية والمحاليل الطبية جراء استمرار العدوان والحصار".

    ولفت إلى "السعي لفتح مركزين إلى جانب تشغيل خمسة مراكز معالجة في المديريات و25 زاوية إرواء، وإمدادها بالمحاليل الوريدية والأدوية ومستلزمات علاج الكوليرا والاسهالات".

    وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ، الدكتور يوسف الحاضري، الأربعاء الماضي، وفاة 120 حالة بالكوليرا وتسجيل أكثر من 80 ألف إصابة واشتباه بالوباء في العاصمة والمحافظات منذ مطلع العام الجاري.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن مدعوم من واشنطن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

    وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الكوليرا, تفشي وباء, الأمم المتحدة, اليمن
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