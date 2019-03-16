وفد من الكونغرس الأمريكي يلتقي مسؤولين سودانيين في الخرطوم

يجري وفد من الكونغرس الأمريكي لقاءات مع مسؤولين سودانيين، اليوم السبت في الخرطوم، بينهم رئيس مجلس الوزراء، ومدير الأمن، ووزيرا الخارجية والعدل.

وقال مدير الإعلام بالبرلمان السوداني، صلاح حسين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى الخرطوم، وسيجري لقاء مع مدير جهاز الأمن والمخابرات اليوم السبت، كما سيجري لقاءات غدا الأحد مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والعدل".

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah السودان: إصابات في صفوف الشرطة إثر اعتداءات بقنابل حارقة من المتظاهرين

وكان بيان للبرلمان السوداني، صدر أمس الأول الخميس، أكد أن زيارة الوفد الأمريكي إلى العاصمة السودانية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس وقيادات المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيس الوزراء، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إضافة لوزيري العدل والخارجية وعدد من المسؤولين بالدولة.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، واعتقل نشطاء وأفراد من المجتمع المدني وصحفيين.