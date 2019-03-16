"سجيل" قادم من أمريكا... مفاجأة عسكرية تمنح قطر الأفضلية في "معارك الجو"

زار وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، مصنع شركة "بوينغ" في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

وخلال الزيارة، اطلع العطية على خط الإنتاج المخصص لطائرة KC-46 المخصصة للتزود بالوقود جوا، رفقة عدد من ضباط ومنتسبي القوات المسلحة القطرية.

وتسلمت دولة قطر، أمس الخميس، الدفعة الأولى من طائرات "أباتشي — كيو إيه"، ضمن صفقة أبرمتها القوات المسلحة القطرية لامتلاك أحدث الطائرات المروحية المقاتلة من الجيل السادس.

دولة قطر تتسلم الدفعة الأولى من طائرات /أباتشي — كيو إيه/، وذلك خلال حفل أقيم بالمقر العام لشركة بوينج للأنظمة الدفاعية بولاية /أريزونا/ الأمريكية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وقد اطلقت القوات المسلحة القطرية اسم /سجيل/ على هذا المشروع.#قنا pic.twitter.com/J4H7DlFUlJ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 15, 2019

وأقيم حفل التسليم في المقر العام لشركة بوينغ للأنظمة الدفاعية بولاية "أريزونا" الأمريكية، بمشاركة خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر، وفقا لـ"وكالة الأنباء القطرية".

وأطلقت القوات المسلحة القطرية اسم "سجيل"، على هذا المشروع حيث أضيفت إلى النسخة القطرية خصائص قتالية ومواصفات تكنولوجية دقيقة تمنحها السبق والأفضلية في الأجواء.

ومن المقرر أن يكتمل الأسطول القطري من هذا النوع من الطائرات، ويدخل الخدمة الفعلية ليعزز مختلف صنوف وتشكيلات القوات الجوية الأميرية القطرية، خلال الفترة القادمة.

وتشمل اتفاقية تصنيع وتسليم طائرات "الأباتشي" بنودا ملحقة، منها عمليات الصيانة والتأهيل والتدريب للطاقم القطري المكون من طيارين وفنيين وموجهي أسلحة.

وكانت دولة قطر وقعت اتفاقية قيمتها 6 مليارات دولار مع "بوينغ" لصناعة طائرات من طراز "F-15"، ومن المزمع تسليم أول طائرة لدولة قطر في 2021، ضمن مساعي دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لبناء قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية.