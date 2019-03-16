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15:49 16 مارس/ آذار 2019
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    قناة عبرية: "حماس" خططت بشكل محكم لضرب تل أبيب

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    العالم العربي
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    زعمت قناة عبرية إن إطلاق الصواريخ على "تل أبيب"، مساء الخميس، لم يكن عن طريق الخطأ، وقد تم التخطيط له بعناية.

    وادعت القناة "13" العبرية، صباح اليوم، السبت، أن "توقيت إطلاق الصواريخ على تل أبيب من قطاع غزة تزامن مع اجتماع قيادة حركة حماس بالوفد المصري، وهو ما كان مقصودا، الواضح بأن ذلك لم يتم عن طريق الخطأ رغم ادعاءات ذلك".

    قصف الطيران الإسرائيلي على مواقع في غزة، قطاع غزة، فلسطين 9 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Ahmed Zakot
    إسرائيل تستهدف 100 موقع داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين تجاه تل أبيب
    وأشارت القناة العبرية إلى أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أدرك أن الوقت قد حان للضغط أكثر على "إسرائيل" مع اقتراب الانتخابات البرلمانية للكنيست رقم 21، المقررة في التاسع من الشهر المقبل.

    وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن كل شيء في شمال قطاع غزة كان جاهزا للإطلاق، وانتظرت حماس دخول الوفد المصري، وما أن بدأ الاجتماع حتى منح السنوار الضوء الأخضر لأتباعه بإطلاق الصاروخين.

    وأوردت القناة أنه للمرة الأولى منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة "الجرف الصامد" (يوليو/حزيران 2014) دوت صفارات الإنذار في بلدة غوش دان، بمدينة تل أبيب، وكأن حركة حماس تقول: هذه هي الطريقة التي نتفاوض بها مع إسرائيل.

    وأشارت القناة العبرية إلى أن يحيي السنوار، كقائد عسكري وسياسي لحركة حماس في قطاع غزة، اختار التوقيت المناسب للسماح بإطلاق الصاروخين على مدينة تل أبيب.

    ولفتت القناة إلى أن إطلاق الصواريخ كان تتويجا لسلسلة الفعاليات التي قامت بها حركة حماس من استمرار لـ"مسيرات العودة"، وإطلاق الطائرات الورقية المشتعلة، وبالونات الهيليوم الحارقة، وتفعيل وحدات الإرباك الليلي، كل هذه التحركات جزء من تصعيد محسوب، دون أن تؤدي إلى الحرب.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مسيرات العودة, فلسطين, قطاع غزة, حماس, إسرائيل
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