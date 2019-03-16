أرقام قياسية لأعداد المسافرين والرحلات عبر المطارات السعودية خلال 2018

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، اليوم السبت، بلوغ أعداد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة إلى أرقام غير مسبوقة، مقارنة بالأعوام السابقة، متجاوزة حاجز الـ 99 مليون مسافر، و771 ألف رحلة، داخلية وخارجية؛ وذلك لأول مرة في تاريخ الطيران بالبلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة على الإنترنت، سجلت الإحصائيات الرسمية بلوغ أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية، خلال العام 2018، أكثر من 99.86 مليون مسافرا، غادروا عبر 771 ألف و828 رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية.

© REUTERS / HANDOUT السعودية تعلن موعد تشغيل أول مطار في "نيوم"

وارتفعت نسبة النمو في أعداد المسافرين، خلال العام الماضي، إلى 8 بالمئة، قياسا بالعام 2017، التي وصلت خلاله أعداد المسافرين إلى 92.42 مليون مسافرا.

وسجلت الرحلات الجوية خلال ذات العام نسبة نمو وصلت إلى 4.1 بالمئة؛ قياسا بالعام السابق، الذي وصلت خلاله الرحلات الجوية إلى 741 ألف و293 رحلة جوية.

وبلغ عدد المسافرين الدوليين من خلال المطارات السعودية نحو 97.3 مليونا، بينما بلغ عدد المسافرين في مطارات المملكة الداخلية نحو 2.6 مليونا.

وتصدر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أكثر المطارات السعودية في حركة المسافرين، خلال العام 2018، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 35.8 مليونا، وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المرتبة الثانية بعدد مسافرين وصل إلى 27.9 مليونا، فمطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثا، بعدد مسافرين بلغ 10.4 مليونا.

ورصدت الهيئة أبرز 5 وجهات دولية حسب حركة المسافرين، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة، فيما جاءت جمهورية مصر العربية في المركز الثاني، وحلت جمهورية باكستان في المركز الثالث، وجاءت جمهورية الهند في المركز الرابع؛ بينما احتلت جمهورية تركيا المركز الخامس.