نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السوداني: نأمل تطوير العلاقات مع أمريكا

صرح نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بالسودان، متوكل التجاني، أن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي للسودان حاليا تهدف إلى بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتوثيق الحوار المشترك.

الخرطوم- سبوتنيك. وقال التجاني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن "زيارة وفد الكونغرس الأمريكي، تأتي في إطار البحث في مستقبل العلاقات بين الهيئة التشريعية القومية السودانية (البرلمان) والكونغرس الأمريكي، ونأمل أن تتوج بالنجاح، وتطوير العلاقات، بهدف ترقية الحوار الاستراتيجي بين الجهات التنفيذية في البلدين".

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وأضاف التجاني، "سيكون لوفد الكونغرس عدد من اللقاءات مع مسؤولين، وسيجتمع وفد الكونغرس مع النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، كما سيلتقي مع بعض الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، وأيضا مع أحزاب المعارض خلال اليوم السبت لغاية يوم الغد الأحد".

وكان بيان للبرلمان السوداني، صدر أمس الأول الخميس، أكد أن زيارة الوفد الأمريكي إلى العاصمة السودانية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس وقيادات المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيس الوزراء، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إضافة لوزيري العدل والخارجية وعدد من المسؤولين بالدولة.

وبدأت العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، في الانفراج تدريجيا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق بارك اوباما رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان مؤقتا في أواخر العام 2016.

وتضع الولايات المتحدة الأمريكية السودان ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب، فيما تشمل القضايا العالقة بين البلدين كذلك قانون "سلام دارفور" لدى الكونغرس الأمريكي، ومذكرات الاعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية منذ عامي 2009 و2010.