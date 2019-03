ملك الأردن يدين في برقية جريمة الاعتداء على المسجدين في نيوزيلندا

وبعث الملك عبدالله الثاني برقية إلى الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة ضد المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش الذين كانوا يصلون آمنين صلاة الجمعة، كما نقلت وكالة "بترا".

