ألوية العمالقة تتهم "أنصار الله" بقصف مواقع تابعة لها في الحديدة غربي اليمن

اتهمت ألوية العمالقة المتحالفة مع الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف مواقع تابعة لها واستقدام تعزيزات إلى محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة —سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، على موقعه اليوم السبت، أن "الحوثيين قصفوا صباح اليوم مواقع في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بقذائف مدفعية 130 ملم، واستقدموا تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad أهمية اليمن "الذهبية" وأبعاد عوامل السيطرة في الساحة الدولية

وأضاف أن "عناصر الحوثيين عززوا مواقعهم في منطقة الجبلية بقوات جديدة، وقصفوا مواقع لقوات العمالقة في المنطقة بقذائف الهاون واستهدفوا أخرى بالقناصة والأسلحة الرشاشة".

وأشار إلى "استهداف الحوثيين مواقع للعمالقة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بسلاح 14.5 ملم".

وحسب المركز "امتدت الخروقات للهدنة الأممية إلى مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، حيث قصف الحوثيون مواقع العمالقة بقذائف الهاوزر واستهدفوها بالقناصة وسلاح 12.7 ملم".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، بتعرض مدينة الدريهمي "المحاصرة" جنوب الحديدة، ومنطقة 7 يوليو السكنية في مدينة الحديدة إلى قصف بقذائف الهاون والعيارات الرشاشة من قبل الجيش اليمني.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.