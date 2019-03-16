تسجيل
18:57 16 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    الجيش السوري ويستهدف تعزيزات للتركستان والقوقاز وجيش العزة بريفي إدلب وحماة

    مقتل امرأة حامل بقصف صاروخي من قبل الجماعات الإرهابية على بلدات بريف حماة

    © Sputnik . Bassel Shurtouh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    لقيت امرأة حامل حتفها، وأصيب 4 مدنيين آخرين بينهم طفل جراء قصف صاروخي استهدف البلدات والقرى الآمنة بريف حماة الشمالي.

    وقال مراسل "سبوتنيك" أن المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح بريف إدلب الجنوبي، جددت قصفها العنيف على البلدات والقرى القريبة من خطوط التماس شمال وشمال غرب محافظة حماة، مشيرا إلى أن أن عددا من القذائف استهدفت

    أحياء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي ما أسفر عن ارتقاء سيدة حامل في الشهر التاسع.

    المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    موسكو: "هيئة تحرير الشام" تحضر لـ"مسرحية" هجوم كيميائي في إدلب

    وقالت مصادر طبية في مشفى السقيلبية الوطني لـ"سبوتنيك" أن جثمان المرأة وجنينها وصلا إلى المشفى مفارقين الحياة، فيما تم إسعاف 4 مصابين آخرين بينهم طفل حالته حرجة.

    وسبق أن تعرضت المناطق الآمنه ظهر اليوم لموجة من القصف العنيف طال مواقع ونقاط الجيش السوري المتاخمة للمنطقة منزوعة السلاح شمال مدينة السقيلبية دون تسجيل إصابات، ليرد الجيش مستهدفا مواقع ودشم التنظيمات الإرهابية المسلحة على الجبهة المقابلة في مناطق (الزكاة) و(الأربعين) و(الجنابرة) ومحيط (قلعة المضيق).

    وفي الأثناء، قام المسلحون الصينيون في تنظيم (الحزب التركستاني) بدك بلدة جورين في سهل الغاب براجمات الصواريخ دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

    مصدر عسكري سوري أكد لـ"سبوتنيك" أن قوات الجيش بدأت بالرد على خروقات المسلحين بقصف مدفعي وصاروخي على مقرات مسلحي (التركستان) وهيئة تحرير الشام بريف إدلب الجنوبي، وريف جسر الشغور أقصى جنوب غرب المحافظة.

    سيناريو الغوطة.. الحربي السوري يدمر بنك أهداف لـالقاعدة بريف إدلب
    © Sputnik . basel shartouh
    الجيش السوري يقصف "النصرة" في ريف إدلب

    وأضاف المصدر: تمكنا من تدمير عدد كبير من مواقع التنظيمات الإرهابية، وقضينا على معظم من كانوا داخلها.

    وتواصل التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه وعلى القرى الآمنة والأحياء السكنية المحيطة بالمنطقة المصنفة على أنها "منزوعة السلاح".

    وينضوي معظم تلك التنظيمات تحت زعامة "جبهة النصرة" الارهابية التي تتخذ من (هيئة تحرير الشام) واجهة حالية لها.

    وإلى جانب هؤلاء، يتخذ مقاتلون وفدوا من الصين إلى سوريا للمشاركة، مستوطنات خاصة بهم وبعائلاتهم.

    وينزوي مقاتلوه الذين أسسوا تنظيم (الحزب التركستاني) في تجمّعات ومعسكرات خاصّة بهم في قرى إدلب الجنوبي الغربي، ولا سيّما في قرى جسر الشغور وجبل السّماق وبعض قرى سهل الغاب، والتي تمّ طرد أهلها منها أو مصادرة ممتلكاتهم من قبل "النصرة" والحزب التركستاني.

    انظر أيضا:

    مراسل حربي في إدلب يؤكد أن الطيران السوري هو من رد على اعتداءات الإرهابيين
    الدفاع الروسية تنفي أنباء قصف سلاح الجو الروسي لمنطقة إدلب في سوريا
    خبير عسكري لبناني: الدولة السورية لا ترى في إدلب معركة استراتيجية الآن
    الكلمات الدلالية:
    إدلب, جماعات إرهابية, محاربة الإرهاب, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون روس من مسارح الشوارع خلال العرض في ساحة تياترالنايا في سوتشي.
    من تغيرات يشهدها "بلد المليون شهيد" إلى "يوم أسود" في نيوزيلندا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة...دولة المحبة والسلام!
    الولايات المتحدة... دولة المحبة والسلام
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك