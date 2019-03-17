الحوثي يتهم 4 دول بالسعي لاستئناف المعارك في الحديدة

اتهم القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات بالسعي لاستئناف المعارك في محافظة الحديدة غرب اليمن، بمبررات وصفها بالواهية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "‏التهديدات الصادرة من الخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية بالإضافة الى المعلومات المتوفرة لدينا بان هاتين الدولتين بالإضافة للسعودية والإمارات يعملون بجد لتكرار معركة الحديدة من خلال خلق مبررات واهية تختلف مع الواقع ومع اتفاق استكهولم".

وأضاف: "هذا بلاغ للشعب اليمني وقاه الله عثرة وتبابا".

التهديدات الصادرة من الخارجية الامريكية والخارجية البريطانية بالاضافة الى المعلومات المتوفرة لدينا

بان هذه الدولتين بالاضافة للسعودية والامارات يعملون بجد لتكرار معركة الحديدة من خلال خلق مبررات واهية تختلف مع الواقع ومع اتفاق استكهولم

وهذابلغ للشعب اليمني وقاه الله عثرة وتبابا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 16, 2019

وتمثل محافظة الحديدة وميناؤها شريانا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين المتضررين من الحرب الدائرة منذ أذار/مارس 2015 بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية.

واتفق طرفا النزاع في السويد نهاية العام الماضي على وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قواتهم من المحافظة، وتيسير دخول المساعدات، تحت مراقبة أممية، ولكنهما يتبادلان الاتهامات بشكل متكرر بانتهاك الاتفاق.