بالفيديو... الملك سلمان يتفاعل مع "العرضة السعودية" في الحفل الكبير

وكان الملك سلمان يشهد حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

ونشر حساب "قناة السعودية" على "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه الملك وهو متفاعل مع رقصة "العرضة" السعودية" الشهيرة.

نجد شامت لأبو تركي وأخذها شيخنا

واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها#كأس_المؤسس_للفروسية pic.twitter.com/5sf7sJhJK5 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 16, 2019

وكتيت القناة تعليقا على الفيديو، "خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يتفاعل مع العرضة السعودية".

#خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود —حفظه الله- يتفاعل مع العرضة السعودية.#كأس_المؤسس_للفروسية pic.twitter.com/q6sUgq9utC — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 16, 2019

ورعي الملك سلمان، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، مساء أمس الجمعة، حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لجياد الإنتاج المحلي.

وأقيم الحفل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.