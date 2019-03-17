الكشف عن تكلفة مغادرة مخيم الركبان السوري

أعلن البيان المشترك لمقر التنسيق الروسي والسوري أن أكثر من 800 سوري كانوا قد خرجوا من مخيم الركبان. ودفعوا للمسلحين مقابل المغادرة 300 دولار عن كل فرد، فيما لا يملك الباقون في المخيم هذا المبلغ من المال.

وقال البيان المشترك: "منذ مايو 2018 ، تمكن أكثر من 800 سوري من الخروج من "الغيتو" (المعزل) والعودة إلى ديارهم، دفع كل منهم للمسلحين 300 دولار مقابل حريتهم. لكن اليوم، لا أحد يغادر الركبان، لأن المسنين والمعاقين والنساء والأطفال لا يملكون هذا المبلغ من المال".

© Photo / SARC موقف متناقض للولايات المتحدة بشأن مخيم الركبان

وأضاف البيان أن السوريين الذين غادروا المخيم يخشون أن ينقلوا هذه المعلومات علانية خوفا على حياة الأشخاص الذين بقوا هناك.

وأشار البيان إلى أن: "مرة أخرى، نناشد الأمم المتحدة أن تتخلى عن الأعمال غير الفعالة المتمثلة في إمداد سجناء الركبان بقوافل المساعدات الإنسانية، حيث يستخدم الأمريكيون جزء كبيرا من الشحنة لإطعام المسلحين".

كما طالب مقر التنسيق الروسي والسوري التأثير على الولايات المتحدة من أجل حل سريع للمخيم، وتقول الوثيقة: "يجب أن يكون النازحون قادرين على مغادرة المخيم دون دفع "الجزية" للموالين لأمريكا".