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18:31 17 مارس/ آذار 2019
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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان

    محلل سياسي سوداني: هذه أسباب زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى السودان

    CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
    العالم العربي
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    قال الدكتور ربيع عبد العاطي، المحلل السياسي السوداني، إن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي للخرطوم تأتي في إطار المشاورات بين الجانبين من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

    وأضاف المحلل السياسي السوداني، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد 17 مارس/آذار: "تهدف الزيارة أيضا إلى التعرف على الحقائق على الأرض بعيدا عن عمليات التضليل، التي تبثها مواقع التواصل الاجتماعي".

    مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن
    © Fotolia / Lunamarina
    وفد من الكونغرس الأمريكي يزور السودان السبت المقبل
    وتابع:"هناك الكثير من القضايا بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية منها رفع اسم السودان من ملف الدول الراعية للإرهاب بالإضافة إلى عمليات التنسيق فيما يختص بقضايا الإرهاب وتهريب البشر والتجارة غير الشرعية، وأضف إلى ذلك ما يتعلق بتطبيع العلاقات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

    ولفت المحلل السياسي السوداني إلى أن النقاشات المتبادلة بين الجانبين بدأت منذ فترة طويلة وناقشت الكثير من الملفات المتعلقة بالإرهاب بجانب التعاون الاستخباراتي، مشيرا إلى أنه لا علاقة للزيارة بالوضع الراهن في السودان.

    وأكد أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الحياة قد توقفت في البلاد، مضيفا:"الأمور تسير على وتيرتها الطبيعية وليس هناك أزمة سياسية في السودان أصلا".

    وأوضح عبد العاطي إلى أن زيارة وفد الكونغرس، قد يكون من ضمنها رغبة الوفد في الوقوف على الأوضاع بصورة طبيعية، مضيفا: "ليس لدينا ما نخاف منه، وهناك عمليات تصوير تتم في الشارع يتم تهويلها فيما بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، التي تصور أن السودان يضطرب وهذه ليست الحقيقة".     

    والتقى وفد الكونغرس، الذي يزور السودان هذه الأيام، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ السوداني ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﺵ، مشيرا إلى أﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ الرئيس ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.

    ﻭﻗﺪﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﻴﺘﺲ ﺑﻠﺮﺍﻛﺴﻴﺲ، ﺷﺮﺣﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟبشير، التي اتخذها مؤخرا.

    وقال ﻗﻮﺵ ﻟﻠﻮﻓﺪ وفق ما ذكرته صحف سودانية إﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻓﻖا للإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ.

    ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

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