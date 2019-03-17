ماذا قال قائد القوات الجوية السعودية عن الملك وولي عهده في زيارة خاصة لقاعدة أمريكية

وبحسب بيان نشر على موقع وزارة الدفاع السعودية، كان في استقباله الفريق هومز قائد مركز العمليات الجوي.

وشهد القائدان السعودي والأمريكي عرض فريق الثاندر بيردز الجوي وبعد انتهاء العرض الجوي انتقل قائد القوات الجوية الملكية السعودية يرافقة رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن واوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف بن حمود الحربي لزيارة مجموعة القوات الجوية المشاركة في (تمرين العلم الأحمر-2019).

#فيديو_الدفاع

قائد القوات الجوية الملكية السعودية يتفقد مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين #العلم_الأحمر_2019 بـ #أمريكا. pic.twitter.com/beRPbsQiZp — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) March 17, 2019

​وجاء في بيان الوزارة أن القيادات العسكرية اطلعوا على سير العلميات في تمرين العلم الأحمر 2019، واستمع إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه.

وأشارت الوزارة إلى أن قائد القوات الجوية السعودية زار مقر الصيانة الخاص بالطائرات، والتقى مع الأطقم الفنية وحثهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها.

قائد القوات الجوية الملكية السعودية يتفقد مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين #العلم_الأحمر_2019 بـ #أمريكا.https://t.co/PMWBWLgUNz pic.twitter.com/FVZhOxuppX — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) March 17, 2019

​وأكد القائد العسكري السعودي على ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة، مشددا على أن "هذه القدرة القتالية الضاربة جاءت بفضل الله ثم بفضل دعم قيادتنا الرشيدة"، وأشار إلى أن "القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها التي تعود بالفائدة على قواتنا الجوية".

وبحسب بيان الوزارة قدم قائد القوات الجوية الشكر لـ "خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع ولسمو نائب وزير الدفاع".

قائد القوات الجوية الملكية السعودية يتفقد مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين #العلم_الأحمر_2019 بـ #أمريكا.https://t.co/PMWBWLgUNz pic.twitter.com/FVZhOxuppX — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) March 17, 2019

​وحث قائد القوات الجوية السعودية "الجميع على بذل الجهد أثناء هذا التمرين لتحقيق الأهداف المرجوة".

وأكد على أن "مجموعة القوات الجوية استطاعت تحقيق أفضل النتائج متفوقين بذلك على مثيلاتها من الدول المشاركة، مثمنا ما تقوم به الأطقم الجوية والفنية والمساندة من جهود مميزة للظهور بهذا المستوى المشرف".

ووصلت مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة "نلس" الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 6 مارس/آزار الجاري، المشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2019".

​ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، إن وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة يعد مرحلة مهمة من مراحل التمرين التي أنجزت بنجاح تام ودقة عالية.

وأكد ابن شري أن تحرك القوات المشاركة بكامل تجهيزاتها ومعداتها ليس بالأمر السهل.