الجيش العراقي يعلن تفاصيل الاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني

أعنلت خلية الإعلام الأمني العراقي إن قوة من عناصر حزب العمال الكردستاني الـ"PKK" أعتدت على سيطرة أمنية ودهست أحد الجنود في قضاء سنجار.

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye قتلى وجرحى في اشتباكات بين الأمن العراقي وقوات حماية سنجار

وفي بيان لها قال الإعلام الأمني العراقي أن "قوة من الـ"PKK" اعتدت على سيطرة أمنية تابعة للفوج الأول لواء ٧٢ التابع لقيادة عمليات نينوى بعد أن طالب أحد الجنود قوات الـ"PKK" باستحصال الموافقات الأمنية بغية السماح لها باجتياز السيطرة".

وأضاف البيان الذي نشرته موقع قناة "السومرية نيوز" العراقيى أن "تلك القوات قامت بدهس الجندي والاعتداء على السيطرة".

وأشار البيان إلى أن ذلك أدى إلى اندلاع اشتباك بين الطرفين أسفرعن مقتل جنديين من قوات الفوج الأول وإصابة خمسة من قوات الـ"PKK".

وكان مصدر أمني قال لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، أن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية العراقية ووحدات حماية سنجار.

ونقل الموقع الكردي عن مدير ناحية سنوني، خوديدا جوكي، قوله "حدثت اشتباكات مساء اليوم الأحد بين القوات الأمنية العراقية ووحدات حماية سنجار… وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".

وقالت "رووداو" إن الاشتباكات بدأت حينما أراد عدد من مقاتلي وحدات حماية سنجار العبور من منطقة حدودية بين إقليم كردستان وكردستان سوريا، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من القوات الأمنية العراقية، ومقتل أحد مقاتلي وحدات حماية سنجار، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها للمستشفى.



