اليمن... قوات العمالقة تؤمن مناطق بعد استعادتها من "أنصار الله"

أعلنت قوات العمالقة اليمنية المدعومة من التحالف، مساء الأحد، السيطرة على مناطق كانت تتمركز فيها جماعة أنصار الله بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت العمالقة على موقعها، أن "ألويتها وقوات اللواء 20 تقوم بتأمين وادي المقصب وجبل المتيهية والجبال المحيطة في منطقة البرح غرب تعز بعد تحريرها، أمس السبت، من سيطرة الحوثيين".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... ألوية العمالقة تعلن مقتل 25 مسلحا من "الحوثيين" بعملية عسكرية

وأضافت أن "القوات ستطهر تلك المناطق من الألغام التي خلفها الحوثيون".

وكانت ألوية العمالقة أعلنت أمس السبت، مقتل 25 من "أنصار الله" بينهم ثلاثة قيادات وإصابة العشرات، بعملية عسكرية نفذتها بإسناد من التحالف للسيطرة على وادي المقصب وسلاسل جبلية في البرح.

في سياق آخر، قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن القوات أحبطت محاولة تسلل لجماعة أنصار الله باتجاه مواقع في منطقة جواعة بمديرية مقبنة غرب تعز، وألحقت خسائر في صفوف المهاجمين.

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة أفشلوا تسللاً للجيش اليمني شرق صبر في تعز.