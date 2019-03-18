صفقة عسكرية جديدة لمصر عنوانها عشرات من "سو 35" الروسية

وقعت روسيا ومصر اتفاقا سيتم بموجبه تسليم القوات الجوية المصرية عشرات المقاتلات الروسية من طراز "سو 35" بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

© Sputnik . Ramil Sitdikov روسيا تعرض 300 سلاح جديد في المعرض العسكري في مصر

وذكرت صحيفة " كوميرسانت " الروسية نقلا عن مصادر في المجمع العسكري الروسي أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بين البلدين في أواخر سنة 2018.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق المبرم بين مصر وروسيا بشأن الطائرات يضمن تشغيل مصنع الطائرات في كومسومولسك بطاقة إنتاجية متكاملة للسنوات المقبلة.

والجدير بالذكر أن موسكو والقاهرة أبرمتا العديد من العقود العسكرية لتزويد مصر بالمعدات العسكرية الحديثة وأبرزها أنظمة الدفاع الجوي "بوك أم 2أي" وطائرات مروحية من طراز "كا 52" ومقاتلات "ميغ 29".