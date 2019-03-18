جولة خارجية لنائب رئيس الوزراء الجزائري لتوضيح الأوضاع الداخلية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية إنه من المتوقع أن يقوم رمطان لعمامرة، المعين حديثا في منصب نائب رئيس الوزراء، بجولة خارجية لتوضيح الأوضاع التي تمر بها بلاده.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالوزارة، قوله إن جولة نائب رئيس الوزراء تشمل عددا من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي لتوضيح الأزمة في الجزائر.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA الجزائر تشهد أضخم موجة تظاهرات... والأمن يغلق طريقي البرلمان ومقر الحكومة

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن، قبل أيام، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، الاثنين 11 مارس/ آذار، كما قرر إنهاء مهام الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات.

وشارك مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر، أول من أمس الجمعة، في أكبر الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدايتها الشهر الماضي.

وقالت الشرطة الجزائرية إن 75 محتجا اعتقلوا وأصيب 11 شرطيا بجروح طفيفة في احتجاجات العاصمة الجمعة.