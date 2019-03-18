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    أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019

    حاكم دبي يعلن عن مكافأة قيمتها مليون درهم... تعرف إلى الشروط

    © REUTERS / Christopher Pike
    العالم العربي
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    أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي عن مكافأة قيمتها مليون درهم إماراتي يتم منحها إلى أحد الأشخاص الذي يجري اختياره بناء على شروط معينة.

    السعودية في معرض الكتاب
    © Photo / Ahmed Abdelwahab
    محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف: نقدم سبع وعشرون ترجمة للقرآن في معرض الكتاب
    وغرّد بن راشد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "مطلوب للعمل معنا.. صناع أمل في عالمنا العربي.. نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس.. نريد قصصهم.. لتكريمهم وليكونوا قدوات لغيرهم.. أي صانع أمل في المجال التعليمي أو الصحي أو الإنساني أو الثقافي أو البيئي أو غيره هو رصيد لنا جميعا في بنك الخير والأمل".

    ونشر حاكم دبي إعلاناً بعنوان "مطلوب للعمل معنا"، جاء فيه: "مطلوب صناع أمل عربي للعمل معنا في الموسم الثالث قدم خدمات إنسانية أو مجتمعية.. المكافأة مليون درهم.. قدم طلبك الآن أو رشح من تراه مناسباً".

    وقال بن راشد في تغريدة أخرى: "كل واحد منا فيه بذرة خير… وكل واحد فينا قادر على العطاء.. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه.. والنهر يبدأ بقطرات.. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات.. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة.. نحن بحاجة لكل قصة أمل".

    وبحسب موقعها الرسمي على شبكة الإنتترنت تستهدف مبادرة "صناع الأمل" الأفراد والمؤسسات على السواء.

    ويقول الموقع إن "صانع الأمل" "يجب أن يكون لديه مشروع أو برنامج أو حملة أو مبادرة خلاقة ومبتكرة وذات تأثير بيّن، تسهم في تحسين حياة شريحة من الناس أو رفع المعاناة عن فئة معينة في المجتمع أو يعمل على تطوير بيئة بعينها اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو تربوياً، أو المساهمة في حل أي من التحديات أو المشكلات التي يواجهها مجتمعه، بحيث يقوم بذلك كجهد شخصي أو بصورة تطوعية ودون مقابل أو دون تحقيق ربح أو منفعة مادية".

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    أخبار الإمارات, مكافأة, مبادرة, محمد بن راشد, الإمارات
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