بسبب القدس... مشاجرة وزجاجات متطايرة في البرلمان الأردني (فيديو)

شهد البرلمان الأردني مشاجرة كبيرة دفعت برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى رفع الجلسة النيابية الطارئة التي عقدت اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، أن "رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رفع جلسة النواب الطارئة التي عقدت الاثنين لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على الأقصى، بعد مشاجرة نيابية تحت القبة".

وبحسب الوكالة، نشب الشجار بعد إحالة النائب محمد هديب الى لجنة تحقيق وإخراجه من الجلسة بسبب ما اعتبره رئيس المجلس الطراونة إساءة للموقف الأردني تجاه القدس.

وقام النائب خالد الفناطسة بتهديد النائب محمد هديب بالضرب، بسبب "إساءته للموقف الأردني تجاه فلسطين"، وفقا للوكالة.

ورفع رئيس المجلس الجلسة بعد بدء شجار كبير وتطاير زجاجات المياه وحصول ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان.