أمراء ومفتي المملكة يدخلون على الملك سلمان في القصر (صور)

كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين 18 مارس/آذار، أن أمراء بصحبة مفتي المملكة دخلوا على العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قصر اليمامة.

وقالت الوكالة السعودية إن الملك سلمان استقبل قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، عددا من الأمراء ومفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وعددا من العلماء وجمعا من المواطنين.

© Sputnik . Saudi Press Agency الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا لدى بلاده

وأشارت الوكالة إلى أن أبرز الحاضرين اللقاء، الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، الأمير سعد بن عبد الله بن تركي، والأمير تركي الفيصل، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز.

كما حضر اللقاء أيضا الأمير فيصل بن محمد بن عبد العزيز بن سعود، والأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

إلى جانب ذلك حضر عدد من المسؤولين السعوديين اللقاء، أبرزهم الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي.

وكان الملك سلمان قد شهد أمس حفل السباق السنوي الكبير للخيول على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين.https://t.co/pG0I2XpNVy#واس pic.twitter.com/lAXJzLWUWP — واس (@spagov) March 18, 2019

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ونشر حساب "قناة السعودية" على "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه الملك وهو متفاعل مع رقصة "العرضة" السعودية" الشهيرة.

ورعي الملك سلمان، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، مساء أمس الجمعة، حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود لجياد الإنتاج المحلي.

وأقيم الحفل بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.